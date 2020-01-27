Коллеги пропавшей в Мексике Натальи Андрейченко заявят в полицию

Друзья и коллеги актрисы Натальи Андрейченко, известной по ролям в фильмах «Сибириада» и «Мэри Поппинс, до свидания», обратятся в правоохранительные органы Мексики из-за ее пропажи.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Натальи Яна Трунцева.

Сам Трунцев на странице актрисы в Instagram оставил комментарий о том, что сутки уже прошли, Наталья не вышла на связь, что является достаточным основанием для подачи заявления в полицию. Также он намерен обратиться в российское консульство.

«От друзей и родственников новостей нет. Но мы все еще надеемся и верим, что это недоразумение и Наталья найдется», — отметил Трунцев.

Информацию о ДТП с участием актрисы, он опроверг. Ранее ему пришло смс со ссылкой на новость о том, что неизвестная женщина, за рулем синего Nissan на полном ходу врезалась в грузовик. Женщина получила тяжелые травмы и госпитализирована.

«Пострадавшая попала в аварию вечером в пятницу, а Наталья перестала выходить на связь в субботу днем», — подчеркнул Трунцев.

Однако представитель актрисы не исключает, что у нее могли возникнуть сложности со здоровьем. Трунцев рассказал, что «в последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо».

По его словам, она много времени проводила за работой удаленно из Мексики, «в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов». Он также добавил, что телефоны Андрейченко до сих пор выключены.

Позднее издание «Говорит Москва» со ссылкой на представителя актрисы сообщило, что в Мексике обнаружена машина пропавшей, на которой она уехала от подруги. Автомобиль нашел в гараже ее пиар-менеджер.

«К дому Натальи в 09:40 утра по местному времени приехал человек, которого мы попросили туда добраться и проверить, есть ли кто-то там. Он живет в Мексике в 80 километрах от ее особняка. Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 09:00 на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже», — написал представитель Андрейченко в ее блоге.