Коллега Марины Куклиной назвала причину ранней смерти актрисы

Источник фото: facebook.com/z.rimma.z

«Все надеялись на чудо, на выздоровление. Она была искренним и хорошим человеком», — поделилась она.

Умерла украинская актриса Марина Куклина Подробнее

На своей странице в Facebook Римма Зюбина выложила фотографии Марины Куклиной со спектакля «Поллианна».

«Девочка Поллианна, которая оказалась в городе, чтобы научить всех радоваться. Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и Свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить», — написала она.

Церемония прощания Мариной Куклиной пройдет в Киевском театре юного зрителя на Липках во вторник, 8 октября. Об этом написал в Facebook муж актрисы Андрей Май-Малахов.

Марина Куклина работала в Киевском ТЮЗе с 2007 года. За это время она успела сыграть множество ролей, радуя маленьких зрителей. В России ее знали по ролям в сериалах «Женский доктор» и «Возвращение Мухтара».