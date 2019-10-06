  • Коллега Марины Куклиной назвала причину ранней смерти актрисы

    06 октября 2019, 18:06

    Анатолий Минкин

    Известная российскому зрителю по ролям в сериалах «Пес» и «Анна Герман» украинская актриса Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет. В беседе с РБК ее коллега Римма Зюбина рассказала, что последние несколько лет Марина боролась с онкологией.
    Коллега Марины Куклиной назвала причину ранней смерти актрисы | Изображение 1
    Источник фото: facebook.com/z.rimma.z

    «Все надеялись на чудо, на выздоровление. Она была искренним и хорошим человеком», — поделилась она.

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    На своей странице в Facebook Римма Зюбина выложила фотографии Марины Куклиной со спектакля «Поллианна».

    «Девочка Поллианна, которая оказалась в городе, чтобы научить всех радоваться. Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и Свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить», — написала она.

    Церемония прощания Мариной Куклиной пройдет в Киевском театре юного зрителя на Липках во вторник, 8 октября. Об этом написал в Facebook муж актрисы Андрей Май-Малахов.

    Марина Куклина работала в Киевском ТЮЗе с 2007 года. За это время она успела сыграть множество ролей, радуя маленьких зрителей. В России ее знали по ролям в сериалах «Женский доктор» и «Возвращение Мухтара».