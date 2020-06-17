Колледжи для темнокожих получили от топ-менеджера Netflix 120 миллионов долларов

Хастингс напомнил, что некоторые из таких учебных заведений работают около 150 лет. По его словам, несмотря на ограниченные ресурсы, они берут на себя ответственность обучать студентов на высоком уровне. По данным издания, состояние топ-менеджера составляет около 4,8 миллиарда долларов.