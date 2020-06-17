Колледжи для темнокожих получили от топ-менеджера Netflix 120 миллионов долларов
120 миллионов долларов пожертвовал топ-менеджер Netflix Рид Хастингс колледжам, где учатся темнокожие студенты. Об этом сообщила «Газета.ru».
Хастингс напомнил, что некоторые из таких учебных заведений работают около 150 лет. По его словам, несмотря на ограниченные ресурсы, они берут на себя ответственность обучать студентов на высоком уровне. По данным издания, состояние топ-менеджера составляет около 4,8 миллиарда долларов.