Колизей вернут к первоначальному образу

Посетители Колизея после реставрации смогут осмотреть арену с того места, где сражались гладиаторы. Власти Италии запланировали вернуть деревянный пол, на котором 2000 лет назад проходили сражения. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».

Реставрация Колизея обойдется итальянским властям в 18,5 миллиона евро (около 1,67 миллиарда рублей). Ремонт планируют полностью завершить к 2023 году. Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что после реставрации посетители смогут увидеть Колизей с нового ракурса, а арена вернется к первоначальному образу. Он уверен, что с новым полом Колизей может стать и площадкой для крупных мероприятий.

Археологи сняли пол в Колизее в XIX веке, после того как обнаружили под ним подземные туннели, в которых содержались гладиаторы и животные перед выходом на арену.

Новый пол будет представлять собой полностью съемную конструкцию из суперпрочного водоотталкивающего дерева. Площадь пола составит три тысячи квадратных метров. Он будет построен из сотен деревянных реек, которые смогут вращаться. А дождевая вода с пола будет собираться и использоваться для снабжения туалетов.

Летом 2020 года археологи обнаружили в Италии древнеримский подземный город. Для этого им не пришлось проводить раскопки — исследователям помог новейший георадар.