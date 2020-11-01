Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 44

Спасатели продолжают искать людей под завалами в турецком Измире. Во время землетрясения в провинции погибли 44 человека. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«Всего погибли 44 человека, один из них утонул. Из 896 пострадавших граждан 667 выписаны, лечение 229 пациентов продолжается. В настоящее время поисково-спасательные работы ведутся в восьми зданиях Измира», — сказано в сообщении.

Ранее спасатели работали на завалах девяти разрушенных зданий. Тогда было известно о 42 погибших и 885 раненых.

Мощное землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр пришелся на Эгейское море и турецкую провинцию Измир. После подземных толчков началось наводнение. Затопленными оказались прибрежные улицы в Сеферихисаре, а в Измире рухнули как минимум 20 зданий. В регион прибыли самолеты с гуманитарной помощью, палатками и кроватями для тех, кто потерял жилье. Греческие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,9. На острове Самос погибли два человека, а 20 жителей получили ранения.