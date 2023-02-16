Мир 16 февраля 2023, 12:01 Количество жертв землетрясения в Турции превысило 36 тысяч Управление по чрезвычайным ситуациям Турции объявило о 36,1 тысячи жертв землетрясения РИА «Новости»

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При землетрясении в Турции погибли более 36 тысяч человек, еще 108 тысяч получили травмы. Такие данные опубликовало Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), рассказал ТАСС.

Ведомство уточнило масштабы трагедии на 16 февраля. Погибли 36 187 человек, 108 068 пострадали. С момента первого землетрясения утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш специалисты зарегистрировали еще более 4,3 тысячи подземных толчков, из опасной зоны переселили более 216 тысяч человек.

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Всемирная организация здравоохранения назвала землетрясение в Турции самым мощным в регионе за последнее столетие. Руководитель европейского подразделения Ханс Клюге предположил, что по окончании разбора завалов число жертв увеличится вдвое. Последствия катастрофы оценят в ближайшее время.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что поисково-спасательную операцию не завершат, пока не найдут последнего выжившего. Разбором завалов занимаются более 250 тысяч человек.