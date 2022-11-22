Мир 22 ноября 2022, 13:36 Количество жертв землетрясения в Индонезии превысило 250 человек Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после землетрясения Unsplash

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Землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллеге Джоко Видодо. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями», — написал российский лидер.

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Он посочувствовал родственникам погибших и пожелал выздоровления тем, кто получил травмы.

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Землетрясение в провинции Западная Ява произошло 21 ноября. Агентство Reuters сообщило, что число погибших увеличилось до 252 человек. Большинство из них жили в округе Чианджур. Травмы получили 377 человек, 31 жителя признали пропавшим без вести. Около семи тысяч человек из-за разрушений остались без дома.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр выяснил, что подземный толчок магнитудой от 5,1 до 5,6 произошел в 74 километрах от Джакарты. РИА ФАН рассказало, что землетрясение повредило около 700 зданий, в том числе школы и больницы.