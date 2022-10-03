Количество жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 43 | 360°

Мир 03 октября 2022, 08:14 Поделиться Telegram

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Viber Количество жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 43 МООНСА: при взрыве в образовательном центре Кабула погибли 43 человека Wikimedia

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Число жертв взрыва, который прогремел в образовательном центре Кабула 30 сентября, достигло 43 человек. Об этом в соцсетях сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Уточняется, что большинство жертв — девушки и молодые женщины. Ранены 83 человека.

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«Число жертв, вероятно, будет расти дальше. Команды МООНСА по правам человека в Кабуле продолжают процесс проверки», — добавили в сообщении.

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Как стало известно ранее, взрыв случился во время экзаменов. Первоначально сообщалось о 32 жертвах и около 40 пострадавших. Источники СМИ заявили, что нападение совершил террорист-смертник.

В последние несколько месяцев в некоторых провинциях Афганистана произошла целая серия взрывов, перестрелок и вооруженных нападений, жертвами которых были сторонники движения «Талибан»* и мирные жители. Ответственность за многие из происшествий взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане»**.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

**Ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной в Российской Федерации.

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