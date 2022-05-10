Количество жертв взрыва в Гаване увеличилось до 40

Взрыв в гаванском отеле Saratoga унес жизни 40 человек. Врачи продолжают оказывать помощь 18 пострадавшим, сообщил Минздрав Кубы.

«По состоянию на 18:30 9 мая пострадавших — 94 человека, из них 18 госпитализированы, 36 пациентов выписаны, 40 умерли», — написало министерство в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди этих людей оказались двое детей. Всего в больницу попали пять несовершеннолетних.

Взрыв газа в отеле Saratoga произошел утром 6 мая. Взрывная волна разрушила фасад здания и повредила 17 соседних строений, включая школу. Согласно предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа при перекачке из цистерны. Местные власти исключили версию о теракте.

Во время взрыва в отеле находилось около 50 сотрудников, готовившихся к открытию заведения. Как заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, пострадавшим сейчас помогает руководство отеля Saratoga. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и причины взрыва.