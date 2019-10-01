Количество жертв вейпов в Америке возросло до 15 человек
В Соединенных Штатах жертвами вейпа стали уже 15 человек, передает РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.
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По данным информагентства, очередной жертвой модной курительной смеси стал 65-летний житель Небраски. Он скончался еще в мае, но причина его смерти стала известна лишь сейчас. Отмечается, что из-за курения вейпов свыше 800 жителей США пожаловались на проблемы с дыхательной системой.
Американский Центр профилактики и контроля заболеваний выяснил, что большая часть жалоб связана с устройствами, которые продают на «черном рынке». Эти вейпы содержат смеси с марихуаной. Кроме того, другой причиной заболеваний может быть масло с витамином С, которое также содержится в курительной смеси.