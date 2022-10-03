Количество жертв урагана «Иэн» возросло до 87 | 360°

Мир 03 октября 2022, 18:07 Поделиться Telegram

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В Соединенных Штатах увеличилось количество людей, которые погибли в результате урагана «Иэн». Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

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Число жертв природной стихии возросло до 87 человек. В Соединенных Штатах продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее президент США Джо Байден допустил, что ураган «Иэн», который обрушился на штат Флорида, может стать одним из самых разрушительных в истории страны.

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