Количество жертв урагана «Иэн» возросло до 87 | 360°

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Количество жертв урагана «Иэн» возросло до 87

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В Соединенных Штатах увеличилось количество людей, которые погибли в результате урагана «Иэн». Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

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Число жертв природной стихии возросло до 87 человек. В Соединенных Штатах продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее президент США Джо Байден допустил, что ураган «Иэн», который обрушился на штат Флорида, может стать одним из самых разрушительных в истории страны.

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