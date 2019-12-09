Количество жертв пожара в колледже Одессы выросло до 12 человек

Еще три человека погибли в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы. Таким образом жертвами возгорания стали уже 12 местных жителей.

«По состоянию на 07:00, 9 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Всего в результате пожара погибло 12 человек», — сказано в сообщении на сайте ГСЧС Украины.

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Сейчас в больницах остаются девять пострадавших, которым медики оказывают всю необходимую помощь. Всего во время пожара травмы получили 30 человек.

На месте происшествия продолжают работать специалисты аварийно-спасательных служб.

Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания колледжа утром 4 декабря. В тот момент в корпусе находилось порядка 400 человек, которых начали эвакуировать. Пожарным удалось локализовать огонь только через четыре часа, но тушение заняло продолжительное время.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Следующие два дня после пожара были объявлены траурными днями в Одессе.