Мир 17 апреля 2023, 08:25 Количество жертв беспорядков в Судане выросло почти до 100 — СМИ Reuters: 97 человек погибли в результате беспорядков в Судане

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Количество погибших в ходе беспорядков в Судане достигло 97. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на утреннее заявление местного профсоюза врачей.

Еще 365 человек получили ранения.

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Ранее ВОЗ сообщала о 83 жертвах. Известно, что в больницах и госпиталях в столице Судана, Хартуме, уже «исчерпаны предметы медицинского назначения».

Боевые действия в Судане начались 15 апреля. Конфликт возник между представителями командования подразделений спецназа и армии. Силы быстрого реагирования сообщили, что армия обстреляла их штаб. Позже стало известно, что военные Судана взяли под контроль базы и штабы сил быстрого реагирования страны в семи населенных пунктах. Армия заявила, что ей понадобится всего несколько дней для разгрома спецназа.

Накануне, 16 апреля, командующие суданскими вооруженными силами и силами быстрого реагирования объявили прекращение боев с 16:00 до 19:00 по местному времени «по гуманитарным соображениям».