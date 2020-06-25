Количество заразившихся коронавирусом на Украине превысило 40 тысяч
За минувшие сутки на Украине выявлено 994 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на местный Минздрав.
Отмечается, что за время пандемии это самый высокий показатель на Украине. Общее число зараженных достигло 40 008 человек. 1067 пациентов умерло.
По данным издания, больше всего людей подхватили инфекцию в Киеве и Киевской области (6986). Затем по числу зараженных идут Львовская, Черновецкая, Ровенская и Закарпатская области.