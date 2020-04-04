Количество зараженных коронавирусом в мире за день увеличилось на 80 тысяч

Число зараженных 2019-nCoV во все мире за минувшие сутки увеличилось практически на 80 тысяч человек. Об этом сообщили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике организации за 4 апреля выявлено 79 332 случаев заражения по всему миру. Всего жертвами пандемии стали уже больше 55 тысяч человек. При этом наиболее тяжело вспышка протекает в странах Европы.

Из всех стран в США наибольшее количество больных — более 277 тысяч. В России подтвержден 4731 случай заражения 2019-nCoV. При этом около 300 пациентов вылечились, 45 человек погибло.

Китай, с которого началась эпидемия, сейчас опустился на шестое место количеству инфицированных. Там уже 94% от общего числа заболевших выздоровели.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса нового типа COVID-19 пандемией.