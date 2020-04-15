    15 апреля 2020, 11:20

    Количество зараженных коронавирусом на Украине превысило 3,7 тысячи

    Анастасия Кременчугская

    Минздрав Украины сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране прибавилось 392 человека. Об этом написала «Свободная пресса».

    На 15 апреля в стране зафиксировано 3764 зараженных коронависрусом. Больше всего людей с инфекцией в Киеве и Киевской области — 842. Следом Черновецкая (589), Ивано-Франковская (356), Тернопольская (287), Винницкая (241) и Кировоградская (192) области.

    Число летальных случаев достигло 108.