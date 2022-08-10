Количество заболевших оспой обезьян в Испании перевалило за пять тысяч

С начала вспышки оспы обезьян в Испании местные врачи зафиксировали 5162 случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщили журналисты газеты El Periodico.

По их данным, по количеству заболевших лидирует регион Мадрида. Там в этом году выявлено 1817 случаев заражения оспой обезьян. На втором месте — Каталония. В этом автономном сообществе врачи зафиксировали 1636 заболевших. Журналисты отметили, что большинство инфицированных — мужчины.

В королевстве полным ходом идет вакцинация против оспы обезьян. Прививки ставят пациентам, которые находятся в группе риска.

Ранее Минздрав США ввел в стране чрезвычайное положение из-за большого количества зараженных оспой обезьян. Об этом 4 августа сообщил RT со слов главы ведомства Хавьера Бесерры. Он отметил, что власти готовы пойти и на другие меры реагирования. По его словам, к началу августа количество зараженных оспой обезьян жителей США достигло 6,6 тысячи человек.