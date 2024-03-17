17 марта 2024, 19:44
Количество уничтоженной натовской техники на линии фронта поразило журналиста из ФРГ
Журналист Шварцкопф поразился уничтоженной натовской технике ВСУ на линии фронта
Приехавшего на линию фронта немецкого журналиста Штеффена Шварцкопфа поразило количество уничтоженной техники, поставленной ВСУ странами Запада. Сожженные и уничтоженные машины повсюду, указал он в репортаже для телеканала Welt.
«Многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley», — обратил внимание журналист.
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Шварцкопф отметил, что ВСУ сложно противостоять беспилотникам российских военных, так как БПЛА постоянно совершенствуют.
Еще один момент, на котором акцентировал внимание сотрудник Welt, — нехватка артиллерийских снарядов у украинских подразделений. Это, по его оценке, делает их беззащитными перед огневой мощью ВС РФ.
Репортер отметил, что в день российские бойцы используют по крайней мере в пять раз больше снарядов, чем ВСУ.
ВСУ
Россия
Украина
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