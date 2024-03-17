Мир 17 марта 2024, 19:44 Количество уничтоженной натовской техники на линии фронта поразило журналиста из ФРГ Журналист Шварцкопф поразился уничтоженной натовской технике ВСУ на линии фронта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Приехавшего на линию фронта немецкого журналиста Штеффена Шварцкопфа поразило количество уничтоженной техники, поставленной ВСУ странами Запада. Сожженные и уничтоженные машины повсюду, указал он в репортаже для телеканала Welt.

«Многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley», — обратил внимание журналист.

Реклама

Шварцкопф отметил, что ВСУ сложно противостоять беспилотникам российских военных, так как БПЛА постоянно совершенствуют.

Еще один момент, на котором акцентировал внимание сотрудник Welt, — нехватка артиллерийских снарядов у украинских подразделений. Это, по его оценке, делает их беззащитными перед огневой мощью ВС РФ.

Репортер отметил, что в день российские бойцы используют по крайней мере в пять раз больше снарядов, чем ВСУ.