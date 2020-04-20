Количество умерших от коронавируса за сутки в Испании рекордно снизилось

По данным издания, всего в Испании было зафиксировано свыше 200 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 20 852 человека скончались, вылечились более 80 тысяч.

В минувший вторник глава испанского правительства Педро Санчес объявил о своих планах продлить карантинные меры до 9 мая. При этом условия их соблюдения власти намерены смягчить.