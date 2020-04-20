Количество умерших от коронавируса за сутки в Испании рекордно снизилось
В Испании за минувшие сутки от коронавируса скончались 399 человек. Этот показатель является самым низким за последний месяц, передают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, всего в Испании было зафиксировано свыше 200 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 20 852 человека скончались, вылечились более 80 тысяч.
В минувший вторник глава испанского правительства Педро Санчес объявил о своих планах продлить карантинные меры до 9 мая. При этом условия их соблюдения власти намерены смягчить.