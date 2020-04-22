Количество умерших от коронавируса в Швеции приблизилось к двум тысячам
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассказал, что число жертв коронавирусной инфекции в стране составило 1937 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Тегнелла, всего в Швеции зафиксировано 16 тысяч случаев заражения. Он заверил, что ситуация с распространением вируса в данный момент находится под контролем. Отмечается, что больше всего от инфекции пострадал Стокгольм.
Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что сегодня в Швеции насчитывается 1 130 коек интенсивной терапии. 536 пациентов проходят лечение в реанимации.