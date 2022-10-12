Более 750 человек заболели холерой в Сирии | 360°

Мир 12 октября 2022, 02:12 Поделиться Telegram

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Viber Более 750 человек заболели холерой в Сирии Минздрав Сирии: количество случаев заболевания холерой выросло до 757 Unsplash

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Сирийские врачи выявили 757 случаев заболевания холерой. С начала сентября от нее умер 41 человек, сообщило Министерство здравоохранения страны.

«Число подтвержденных лабораторными экспресс-тестами случаев холеры возросло до 757. Число случаев летального исхода составило 41. 34 из них — в провинции Алеппо», — привело цитату из заявления РИА «Новости».

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Согласно данным министерства, больше всего инфицированных выявили в Алеппо — 477. На втором месте оказалась провинция Дейр-эз-Зор с 130 случаями. Далее по количеству заболевших идет Хасеке — 60. Как уточнили в ведомстве, в большинстве случаев холера привела к летальному исходу на фоне хронических заболеваний или слишком позднего обращения в медучреждения.

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Ранее координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Имран Реза называл вспышку холеры серьезной угрозой для жителей Ближнего Востока. По его словам, к распространению инфекции привело использование воды из непроверенных источников. В частности, люди брали воду из оросительных каналов и реки Евфрат.

В начале октября один случай заражения холерой выявили в Гаити. Местных жителей призвали не забывать о соблюдении правил гигиены.

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