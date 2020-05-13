Количество преступлений против азиатов возросло в Великобритании
Британский министр внутренних дел по противодействию экстремизму Сьюзен Уильямс рассказала, что количество преступлений на почве расовой ненависти за время пандемии выросло в стране на 21%. Об этом сообщил портал «Русская планета» со ссылкой на The Guardian.
По ее словам, от этого страдают граждане Южной и Восточной Азии. Она уточнил, что экстремизм остался в Британии на прежнем уровне, но возросло число отдельных видов преступлений.