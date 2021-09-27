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    27 сентября 2021, 20:16

    Количество пострадавших при землетрясении на Крите возросло до 20

    Артур Блянихов

    На острове Крит около 20 человек получили травмы в результате землетрясения. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

    Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали в центральной части острова. Эпицентр землетрясения располагался в двух десятках километров от города Ираклион. По последним данным один человек погиб, 20 пострадали.

    «Это было сильное землетрясение, оно произошло не под морем, а под сушей и затронуло населенные районы», — обратил внимание сейсмолог Герасимос Пападопулос.