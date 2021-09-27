Количество пострадавших при землетрясении на Крите возросло до 20

На острове Крит около 20 человек получили травмы в результате землетрясения. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали в центральной части острова. Эпицентр землетрясения располагался в двух десятках километров от города Ираклион. По последним данным один человек погиб, 20 пострадали.

«Это было сильное землетрясение, оно произошло не под морем, а под сушей и затронуло населенные районы», — обратил внимание сейсмолог Герасимос Пападопулос.