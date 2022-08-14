Количество пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 57

Количество пострадавших при взрыве торгового центра «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 57. Об этом сообщил Минздрав Армении, передало РИА «Новости».

«На данный момент число пострадавших при взрыве достигло 57, состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, остальных — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Среди пострадавших 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации, 20 человек из больницы уже выписали. Из-под завалов извлекли уже десять человек.

Взрыв на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване прогремел днем 14 августа. Одно из зданий комплекса обрушилось. По предварительным данным, загорелся и взорвался склад взрывчатых веществ. В республиканском следственном комитете отметили — специалисты не могут начать устанавливать причины случившегося, пока не потушен огонь. Спасатели долгое время не могли справиться с пожаром, ему присвоили третью категорию сложности.

В результате взрыва погиб один человек. По информации Минздрава Армении, жертвой ЧП стал мужчина средних лет. Местная пресса сообщала о гибели девочки. Сообщения опровергли — жизни ребенка ничто не угрожает.