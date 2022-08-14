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    14 августа 2022, 18:31

    Количество пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 57

    Минздрав Армении: сообщил об увеличении количества пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

    Глеб Гладков

    Количество пострадавших при взрыве торгового центра «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 57. Об этом сообщил Минздрав Армении, передало РИА «Новости».

    Количество пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 57

    «На данный момент число пострадавших при взрыве достигло 57, состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, остальных — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

    Среди пострадавших 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации, 20 человек из больницы уже выписали. Из-под завалов извлекли уже десять человек.

    Взрыв на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване прогремел днем 14 августа. Одно из зданий комплекса обрушилось. По предварительным данным, загорелся и взорвался склад взрывчатых веществ. В республиканском следственном комитете отметили — специалисты не могут начать устанавливать причины случившегося, пока не потушен огонь. Спасатели долгое время не могли справиться с пожаром, ему присвоили третью категорию сложности.

    В результате взрыва погиб один человек. По информации Минздрава Армении, жертвой ЧП стал мужчина средних лет. Местная пресса сообщала о гибели девочки. Сообщения опровергли — жизни ребенка ничто не угрожает.