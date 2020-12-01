Бургомист Трира назвал причиной наезда на пешеходов «приступ ярости». Уже пострадали 15 человек
Об этом сообщил телеканал SWR. По словам Лайбе, двое погибли и около 15 пешеходов пострадали, некоторые получили серьезные ранения. Он также заявил, что на месте работают бригады скорой помощи и пытаются спасти людей.
Некоторое время назад местная полиция сообщила в Twitter о задержании злоумышленника.
«Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр», — говорится в заявлении.
Местные жители начали выкладывать видео с места происшествия. На одном из них видно, как на площади скопились неравнодушные, стоят служебные машины полицейских и кареты скорой помощи. Также слышны крики людей.
Авария произошла вечеров во вторник. Изначально говорилось об одном погибшем и нескольких пострадавших.