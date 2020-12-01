Бургомист Трира назвал причиной наезда на пешеходов «приступ ярости». Уже пострадали 15 человек

В немецком городе Трир неизвестный наехал на пешеходов. По последним данным, пострадали 15 человек. Бургомистр города Вольфрам Лайбе заявил, что среди них есть тяжело раненные. Он также назвал случившиеся умышленным наездом «в приступе ярости».

Об этом сообщил телеканал SWR. По словам Лайбе, двое погибли и около 15 пешеходов пострадали, некоторые получили серьезные ранения. Он также заявил, что на месте работают бригады скорой помощи и пытаются спасти людей.

Некоторое время назад местная полиция сообщила в Twitter о задержании злоумышленника.

«Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр», — говорится в заявлении.

Местные жители начали выкладывать видео с места происшествия. На одном из них видно, как на площади скопились неравнодушные, стоят служебные машины полицейских и кареты скорой помощи. Также слышны крики людей.

Авария произошла вечеров во вторник. Изначально говорилось об одном погибшем и нескольких пострадавших.