Количество погибших во время тайфуна на Филиппинах выросло до 375

Число погибших во время мощного тайфуна на Филиппинах достигло 375 человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным властей, получили различные травмы еще 500 человек. 56 человек объявлены пропавшими без вести.

Новый тайфун «Раи» сформировался в западной части Тихого океана. О его появлении 16 декабря сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тысяч местных жителей из-за приближения тайфуна.