  • Количество погибших во время протестов в Боливии увеличилось до 23 человек

    17 ноября 2019, 07:36

    Андрей Иванов

    Массовые протесты в Боливии унесли жизни уже 23 человек. 715 жителей латиноамериканской страны получили ранения. Об этом сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) на своей странице в Twitter.
    Количество погибших во время протестов в Боливии увеличилось до 23 человек

    За последние несколько дней в результате стычек между оппозиционерами и сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса при участии полиции погибли девять человек.

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    Политический кризис в Боливии начался сразу после президентских выборов 20 октября. После подсчета голосов Высший избирательный суд признал победу Моралеса. Его конкурент, экс-президент Карлос Меса с этим результатом не согласился, и ОАГ призвала провести повторное голосование.

    В стране начались массовые акции протеста против Моралеса, который вначале объявил о подготовке к всеобщим выборам, а затем ушел в отставку. Сейчас бывший глава находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище. Столкновения между сторонниками Моралеса и теми, кто поддерживает оппозиционеров, продолжаются.

    В настоящий момент страной руководит сенатор от оппозиции Жанин Аньес. На посту исполняющей обязанности президента ее поддержала армия Боливии.