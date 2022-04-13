Количество погибших в ЮАР из-за наводнений возросло до 59 человек

В восточной провинции ЮАР Квазулу-Натал в результате наводнений погибли 59 человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

«Известия» написали, что 14 человек погибли в городах в Ндведве и Квадукузе, еще 49 — в Дурбане. Премьер-министр Зихле Зикалала организовал специальное собрание, чтобы получить отчет о бедствии. Уточняется, что в регионе с конца прошлой недели шли проливные дожди. В некоторых метах частично затоплены жилые кварталы, в других разрушены здания и выявлены оползни.