Количество погибших в Японии в результате тайфуна дошло до 74

Нарушить японское чувство порядка. Тайфун «Хагибис» в рассказах очевидцев Подробнее

По данным издания, больше всего погибших в префектуре Фукусима (27). В шести префектурах 11 человек пропали без вести.

Тайфун бушевал все выходные. Он разрушил защитные дамбы на 47 реках и повредил 900 построек. Около десяти тысяч домов оказались под водой. Без электричества остались свыше 30 тысяч зданий.