Количество погибших в Японии в результате тайфуна дошло до 74
До 74 человек увеличилось число погибших в результате тайфуна «Хагибис», который достиг берегов Японии 12 октября. Еще 224 человека пострадали, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Нарушить японское чувство порядка. Тайфун «Хагибис» в рассказах очевидцевПодробнее
По данным издания, больше всего погибших в префектуре Фукусима (27). В шести префектурах 11 человек пропали без вести.
Тайфун бушевал все выходные. Он разрушил защитные дамбы на 47 реках и повредил 900 построек. Около десяти тысяч домов оказались под водой. Без электричества остались свыше 30 тысяч зданий.