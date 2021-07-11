Количество погибших при обрушении дома в Майами выросло до 90

Спасатели продолжают работать на месте обрушения высотного дома в Майами. Сегодня подтвердилась гибель 90 человек. Как сообщил телеканал ABC, с таким заявлением выступила мэр округа Даниэлла Лавин Кава.

Она отметила, что пока установлены личности 71 погибшего. Их останки опознали родные. Пропавшими без вести продолжают считать 31 человека.

На разборе завалов работала израильская поисково-спасательная команда. Сегодня специалисты возвращаются домой. В знак признательности мэр передала командиру отряда символический ключ от города.

Спасатели, которые работали вместе с израильтянами выстроились по обеим сторонам улицы, чтобы пожать руки коллегам, с которыми круглосуточно работали вместе.

Власти города заявили, что шансов найти выживших нет, но поиски останков жертв обрушения продолжаются, чтобы передать их близким для похорон. Дату завершения операции пока не определили.

Частичное обрушение многоэтажного дома в Майами произошло 24 июня. Повреждения получили 55 из 136 квартир. Причины случившегося установить пока не удалось.