Количество погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии достигло 5 человек

«Полиция подтверждает, что к настоящему моменту пять человек погибли в результате извержения вулкана на Уайт-Айленд. Наши искренние соболезнования их семьям и друзьям. Несколько человек получили ранения. Их доставили в больницу», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что недалеко от места извержения находились около 100 человек. По ее данным, большинство из них — туристы. Об этом пишет издание New Zealand Herald.

Также газета со ссылкой на полицию сообщила, что 18 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести во время стихийного бедствия. Среди жертв и раненых есть иностранцы. Точных данных о количестве людей в районе ЧП пока нет. Сейсмологи в ноябре отметили активизацию вулканической деятельности на Уайт-Айленде. После сообщения ученых поток туристов на остров не сократился. Извержение началось 9 декабря.