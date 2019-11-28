Количество погибших от землетрясения в Албании достигло 40 человек

Министр обороны Албании заплакала, объявляя имена погибших при землетрясении Подробнее

По информации сайта RT, утром 27 ноября было известно о 25 погибших. Власти Албании объявили траур. В албанской столице Тирана и портовом городе Дуррес ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее министр обороны Албании Олта Джачка заплакала во время перечисления имен жертв разрушительного землетрясения. Видеозапись ее речи опубликовали на личной странице главы ведомства.