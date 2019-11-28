  • Количество погибших от землетрясения в Албании достигло 40 человек

    28 ноября 2019, 13:04

    Ольга Ситникова

    Число жертв землетрясения в Албании возросло до 40 человек. Об этом сообщило AFP на официальной странице в Тwittеr со ссылкой на Министерство обороны страны.

    Министр обороны Албании заплакала, объявляя имена погибших при землетрясении

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    По информации сайта RT, утром 27 ноября было известно о 25 погибших. Власти Албании объявили траур. В албанской столице Тирана и портовом городе Дуррес ввели режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее министр обороны Албании Олта Джачка заплакала во время перечисления имен жертв разрушительного землетрясения. Видеозапись ее речи опубликовали на личной странице главы ведомства.