Количество погибших от землетрясения в Албании достигло 40 человек
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 40 человек. Об этом сообщило AFP на официальной странице в Тwittеr со ссылкой на Министерство обороны страны.
Министр обороны Албании заплакала, объявляя имена погибших при землетрясенииПодробнее
По информации сайта RT, утром 27 ноября было известно о 25 погибших. Власти Албании объявили траур. В албанской столице Тирана и портовом городе Дуррес ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ранее министр обороны Албании Олта Джачка заплакала во время перечисления имен жертв разрушительного землетрясения. Видеозапись ее речи опубликовали на личной странице главы ведомства.