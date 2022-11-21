Мир 21 ноября 2022, 14:36 Количество переданных Польше систем ПВО Patriot оставили неназванным Представитель Минобороны ФРГ Хельмбольд не назвал число переданных Польше систем ПВО Википедия

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Германия направит в Польшу несколько комплексов противовоздушной обороны Patriot после падения на территории страны украинской ракеты. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны Германии Давид Хельмбольд.

Он отметил, что пока не может назвать конкретного числа передаваемых Польше боевых систем, так как этот вопрос остается в стадии обсуждения.

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«Мы рады, что польская сторона приветствовала предложение о предоставлении систем Patriot. Мы находимся в тесном контакте с Польшей по этому вопросу», — заявил Хельмбольд.

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что полученные от Германии батареи комплексов Patriot разместят на границе с Украиной.

Ракеты около польской деревни Пшеводув упали в минувший вторник, 15 ноября. Осколки одного из снарядов убили двух местных жителей. Западные журналисты поспешили сообщить, что выпущенные ракеты принадлежат российским военным.

По результатам предварительного расследования президент Польши Анджей Дуда объявил, что снаряды принадлежат Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что в Польше упали ракеты украинской системы ПВО.