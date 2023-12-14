Мир 14 декабря 2023, 16:43 Количество недовольных Зеленским украинских военных увеличилось Сальдо: сдающиеся в плен у Крынок солдаты ВСУ показали недовольство Зеленским Ministry of Defense of Ukraine

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Уровень недовольства президентом Украины Владимиром Зеленским продолжает расти среди солдат ВСУ. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в районе Крынок многие украинские военнослужащие сдались в плен. Они выразили недовольство политикой Зеленского и даже выразили готовность воевать с украинским руководством, добавил губернатор.

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«В украинских вооруженных формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца», — отметил Сальдо.

Ранее губернатор рассказал, что украинское руководство отдало приказ не забирать раненых на левом берегу Днепра. По словам Сальдо, переход ВСУ через реку оказался «билетом в один конец».

Он заявил, что войска противника поначалу эвакуировали раненых, но потом перестали это делать. Чтобы скрыть огромные потери, украинские военные расстреливали тяжелораненых, вернувшихся на правый берег, указал Сальдо.