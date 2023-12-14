14 декабря 2023, 16:43
Количество недовольных Зеленским украинских военных увеличилось
Сальдо: сдающиеся в плен у Крынок солдаты ВСУ показали недовольство Зеленским
Уровень недовольства президентом Украины Владимиром Зеленским продолжает расти среди солдат ВСУ. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в районе Крынок многие украинские военнослужащие сдались в плен. Они выразили недовольство политикой Зеленского и даже выразили готовность воевать с украинским руководством, добавил губернатор.
Реклама
«В украинских вооруженных формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца», — отметил Сальдо.
Ранее губернатор рассказал, что украинское руководство отдало приказ не забирать раненых на левом берегу Днепра. По словам Сальдо, переход ВСУ через реку оказался «билетом в один конец».
Он заявил, что войска противника поначалу эвакуировали раненых, но потом перестали это делать. Чтобы скрыть огромные потери, украинские военные расстреливали тяжелораненых, вернувшихся на правый берег, указал Сальдо.
Владимир Зеленский
Военные
ВСУ
Украина
Херсонская область
Реклама
Реклама