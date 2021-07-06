Дмитрий Гордон взял интервью у своего сына Дмитрия Гордона. Количество мемов зашкалило

Украинский журналист Дмитрий Гордон понастоящему удивил своих зрителей. На этот раз он взял интервью у своего среднего сына Дмитрия Гордона. В аннотации к выпуску говорится, что молодой человек постоянно живет в Лос-Анджелесе и занимается написанием музыки для американских звезд и голливудских фильмов.

Отца-Гордона заинтересовало, как прошло детство его среднего сына, а также откуда пришло увлечение музыкой.

Пользователи социальных сетей явно не ожидали увидеть сразу двух Дмитриев Гордонов на одном экране. Это привело к появлению массы мемов.

В большей части часто упоминали фамилию журналиста и респондента последнего выпуска.

Кого-то удивило, что отец и сын могут быть тезками.

Не обошлось без классического мема «Нет ты».

Источник фото: Twitter

В этом этом сообщение от количества упоминания фамилии журналиста может зарябить в глазах.

Источник фото: Twitter

Не забыли Дмитрию Гордону и его знаменитую фразу.

Фамилию Гордон решили распространить на всю семью.

Источник фото: Twitter

Ситуацию, когда ведущий берет интервью у своего сына описали в стихах.

Источник фото: Twitter

Появился вариант встречи двух Гордонов в прозе.

Пользователи не могли не отреагировать классическим мемом с заменой лиц, который в данном случае заиграл новыми красками.

Источник фото: Twitter

Журналист Дмитрий Гордон неоднократно использовал свою фамилию для продвижения различных товаров. В апреле он запустил в продажу шоколадные конфеты под маркой «Гордон в шоколаде».

В конце июня телеведущий решил расширить ассортимент кондитерской продукции и наладить выпуск шоколадных яиц, в одном из которых будут лежать 100 долларов. Название он по привычке решил связать с собственным именем: «Яйца Гордона в шоколаде.