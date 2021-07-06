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    06 июля 2021, 23:39

    Дмитрий Гордон взял интервью у своего сына Дмитрия Гордона. Количество мемов зашкалило

    Анатолий Минкин

    Украинский журналист Дмитрий Гордон понастоящему удивил своих зрителей. На этот раз он взял интервью у своего среднего сына Дмитрия Гордона. В аннотации к выпуску говорится, что молодой человек постоянно живет в Лос-Анджелесе и занимается написанием музыки для американских звезд и голливудских фильмов.

    Отца-Гордона заинтересовало, как прошло детство его среднего сына, а также откуда пришло увлечение музыкой.

    Пользователи социальных сетей явно не ожидали увидеть сразу двух Дмитриев Гордонов на одном экране. Это привело к появлению массы мемов.

    В большей части часто упоминали фамилию журналиста и респондента последнего выпуска.

    Кого-то удивило, что отец и сын могут быть тезками.

    Не обошлось без классического мема «Нет ты».

    Дмитрий Гордон взял интервью у своего сына Дмитрия Гордона. Количество мемов зашкалило | Изображение 1Источник фото: Twitter

    В этом этом сообщение от количества упоминания фамилии журналиста может зарябить в глазах.

    Дмитрий Гордон взял интервью у своего сына Дмитрия Гордона. Количество мемов зашкалило | Изображение 2Источник фото: Twitter

    Не забыли Дмитрию Гордону и его знаменитую фразу.

    Фамилию Гордон решили распространить на всю семью.

    Дмитрий Гордон взял интервью у своего сына Дмитрия Гордона. Количество мемов зашкалило | Изображение 3Источник фото: Twitter

    Ситуацию, когда ведущий берет интервью у своего сына описали в стихах.

    Дмитрий Гордон взял интервью у своего сына Дмитрия Гордона. Количество мемов зашкалило | Изображение 4Источник фото: Twitter

    Появился вариант встречи двух Гордонов в прозе.

    Пользователи не могли не отреагировать классическим мемом с заменой лиц, который в данном случае заиграл новыми красками.

    Дмитрий Гордон взял интервью у своего сына Дмитрия Гордона. Количество мемов зашкалило | Изображение 5Источник фото: Twitter

    Журналист Дмитрий Гордон неоднократно использовал свою фамилию для продвижения различных товаров. В апреле он запустил в продажу шоколадные конфеты под маркой «Гордон в шоколаде».

    В конце июня телеведущий решил расширить ассортимент кондитерской продукции и наладить выпуск шоколадных яиц, в одном из которых будут лежать 100 долларов. Название он по привычке решил связать с собственным именем: «Яйца Гордона в шоколаде.