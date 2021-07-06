Дмитрий Гордон взял интервью у своего сына Дмитрия Гордона. Количество мемов зашкалило
Украинский журналист Дмитрий Гордон понастоящему удивил своих зрителей. На этот раз он взял интервью у своего среднего сына Дмитрия Гордона. В аннотации к выпуску говорится, что молодой человек постоянно живет в Лос-Анджелесе и занимается написанием музыки для американских звезд и голливудских фильмов.
Отца-Гордона заинтересовало, как прошло детство его среднего сына, а также откуда пришло увлечение музыкой.
Пользователи социальных сетей явно не ожидали увидеть сразу двух Дмитриев Гордонов на одном экране. Это привело к появлению массы мемов.
В большей части часто упоминали фамилию журналиста и респондента последнего выпуска.
Кого-то удивило, что отец и сын могут быть тезками.
Не обошлось без классического мема «Нет ты».
В этом этом сообщение от количества упоминания фамилии журналиста может зарябить в глазах.
Не забыли Дмитрию Гордону и его знаменитую фразу.
Фамилию Гордон решили распространить на всю семью.
Ситуацию, когда ведущий берет интервью у своего сына описали в стихах.
Появился вариант встречи двух Гордонов в прозе.
Пользователи не могли не отреагировать классическим мемом с заменой лиц, который в данном случае заиграл новыми красками.
Журналист Дмитрий Гордон неоднократно использовал свою фамилию для продвижения различных товаров. В апреле он запустил в продажу шоколадные конфеты под маркой «Гордон в шоколаде».
В конце июня телеведущий решил расширить ассортимент кондитерской продукции и наладить выпуск шоколадных яиц, в одном из которых будут лежать 100 долларов. Название он по привычке решил связать с собственным именем: «Яйца Гордона в шоколаде.