Помощник Лукашенко оценил количество его противников

Категорически против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко настроены 20-30% жителей республики. Их было гораздо меньше, но сейчас людей «подогрели».

Об этом заявил помощник глав государства Николай Латышенок, который вышел к участникам акции протеста, состоявшейся у Дворца независимости в Минске.

«На данный момент может быть (20-30 процентов — прим. ред.), но это максимальная цифра, которую я в своей голове представляю. У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство», — приводит его слова РИА «Новости».

По данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов (4 661 075 человек). Светлана Тихановская — 10,1% (588 622 человека). Жители республики сочли результаты выборов сфальсифицированными и с 9 августа в разных городах Белоруссии проходят акции протеста и столкновения с полицией.