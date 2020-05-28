Колесниченко: Украина не стремилась к урегулированию конфликта на Донбассе

По словам Колесниченко, Незалежная никогда «не демонстрировала конкретных шагов, направленных на урегулирование конфликта на Донбассе». Таким образом сохраняется «вялотекущий конфликт, который в любую минуту может разрастись в очень широкую и опасную фазу».

«Есть одна проблема: как только состоится мирное урегулирование в Донбассе, сразу же возникнет вопрос об уголовной ответственности тех, кто обстреливал мирный Донбасс, кто применил вооруженные силы против мирного населения, и организаторы госпереворота должны будут сидеть на скамье подсудимых. Поэтому нужны постоянные шаги международного сообщества, чтобы понудить Украину к мирному сосуществованию и переговорам с ДНР и ЛНР», — заключил председатель президиума.