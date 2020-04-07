Колесниченко пояснил претензии МВФ к Украине

«Буквально несколько дней назад под покровом ночи, с нарушением закона о регламенте, словно тати, в украинском парламенте проголосовали за закон о рынке земли. С точки зрения конституционного права, это не законно, и с точки зрения принятия, не имеет ни малейшего значения. На Украине закона как такового не существует, поэтому так это и оценили в МВФ», — пояснил Колесниченко.

Политик уточнил, что в фонде «требуют не ограничивать продажу земельных участков объемом 100 гектаров, и чтобы были допущены к покупке юридические лица».

«Сегодня на Украине есть ограничение и давалась растяжка по времени — это был компромисс, которого достиг Зеленский, чтобы заставить депутатов проголосовать. Но МВФ это не устраивает — Украина, как всегда, попыталась всех обмануть. Следовательно, пока она конкретно не откроет свои закрома, чтобы отдать землю иностранцам, им никто помощи не даст», — отметил председатель.

Ранее депутат Верховной рады Василий Нимченко заявил, что МВФ и Всемирный банк потребовали изменить закон о рынке земли на Украине.