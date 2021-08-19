СБУ допросила художника за инсталляцию со стоящими на коленях украинцами

Заслуженного художника Украины несколько часов допрашивали в Службе безопасности за инсталляцию «Хохлы». Она представляет собой картонные фигуры людей в вышиванках с российским флагом на месте глаз. Об этом сообщило издание NovostiUA.

В СБУ заявили, что инсталляцию с показа снимать не стали, но художника попросили объяснить смысл произведения, чтобы избежать провокаций.

Сам художник заявил, что допрос длился несколько часов. Его спрашивали, почему он использовал для своей инсталляции российский флаг. Салевич пояснил, что смысл его работы заключается в том, что «большая часть украинцев до сих пор не определилась с национальной идентичностью».

Заявление на художника в СБУ написал директор галереи «Вернисаж» в Черновцах Игорь Сорокоумов. Он заявил, что композиция может обидеть зрителей. Инсталляция станет частью большой выставки ко Дню независимости Украины.