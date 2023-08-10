10 августа 2023, 14:20
Коктейль Молотова швырнули в здание шведского посольства в Ливане
Expressen: неизвестные бросили коктейль Молотова в шведское посольство в Ливане
Неизвестные бросили взрывчатку в главный вход шведского посольства в Бейруте. Об этом сообщила газета Expressen со ссылкой на источники в полиции.
По словам собеседников издания, это была бомба в виде коктейля Молотого. Она не взорвалась, взрывотехники ее убрали. В результате ЧП никто не пострадал.
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Полиция предположила, что атака может быть связана с акцией по сожжению Корана в Стокгольме.
В январе 2023 года шведский ультраправый политик Расмус Палудан устроил акцию по сожжению Корана. Он демонстративно поджег священную книгу мусульман перед посольством Турции.
После этого отношения Швеции с рядом мусульманских стран сильно ухудшились. В конце июля митингующие взяли штурмом шведское посольство в Багдаде и подожгли его.
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