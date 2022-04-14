Неизвестные бросили коктейль Молотова в итальянскую виллу предпринимателя из России Тимура Зайнутдинова. Об этом сообщила местная газета il Tirreno.

По информации издания, коктейль Молотова бросили в здание, расположенное в городке Кастильончелло в провинции Ливорно. Первым пожар на вилле заметил прохожий, который позвонил в экстренные службы. В результате пострадала входная решетка дома. Как уточнила газета, ущерб оказался незначительным.

Авторы статьи отметили, что правоохранители рассматривают все возможные причины поджога. Следователи не исключают, что зажигательную смесь в виллу кинули в связи с проведением спецоперации на Украине. Сейчас они просматривают записи камер наружного видеонаблюдения и восстанавливают обстоятельства нападения.

Вилла в Кастильончелло находится на берегу Лигурийского моря и принадлежит российскому бизнесмену Тимуру Зайнутдинову. Строительный магнат родом из Татарстана, он приезжал на виллу только во время летнего отпуска. Во время поджога в доме никого не было.