Мир 27 января 2023, 15:12 «Кого НАТО обманывает?» Захарова призвала европейцев понять, что их страны втянуты в конфликт на Украине Представитель МИД Захарова: НАТО полностью втянут в конфликт на Украине РИА «Новости»

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Североатлантический альянс полностью втянут в конфликт на Украине, и жители стран Европы и США должны осознавать это, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляция выступления идет на YouTube .

«Кого НАТО собирается дальше обманывать — своих граждан? Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и оно идет по нарастающей», — указала Захарова.

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Она отметила, что поставки танков на Украину уже оказали некий эффект — «Европа вздрогнула», хотя ее пытаются успокоить, заявляя, что речь идет просто о «солидарности и поддержке», а не о вмешательстве в конфликт.

«Люди, прошедшие различные исторические события, понимают, о чем это идет речь и куда это Европу подтягивает», — подытожила представитель МИД.

Она с недоумением вопросила, действительно ли Европа, направляя танки на Украину, формируя за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию граждан Украины и других стран, до сих пор считает, что не является стороной конфликта.