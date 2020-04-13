    13 апреля 2020, 01:36

    Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб

    Анастасия Кукова

    Миллиардер, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал мем на тему «чего ожидали, и что получилось» в постапокалиптическом мире эпохи коронавируса. Туалетная бумага оказалась важнее пистолета.
    Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб

    Ранее в Сети ходил афоризм, что самое главное — купить пушку. Ее обладатель получит и еду, и туалетную бумагу. Маск его перефразировал и получил огромный фидбэк.

    Заскучавшие на карантине пользователи с удовольствием подхватили и развили эту тему. Они начали постить свои представления о том, как выглядел в их глазах «конец света» до того, как COVID-19 поставил весь мир на паузу.

    Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    Некоторые поделились реальными фотографиями, сделанными в местных универмагах, и собственными коллажами, сделанными на тему острой нехватки туалетной бумаги.

    Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб | Изображение 2
    Источник фото: Twitter

    Пользователи с легкой опаской признали, что мир совершенно точно не будет прежним после окончания пандемии. Вот, только каким он будет? Этого не знает никто.

    «Времена всегда меняются, плохие — преподносят нам урок. Надо быть позитивными», — написал akbcrypto #JTS.

    Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    О, да, согласились комментаторы. Еще как меняются. То, что еще вчера было зазорным, сегодня стало показателем твоей социальной ответственности.

    Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб | Изображение 4
    Источник фото: Twitter

    Нашлись и те, кто его осудил. Она написали, что умирающие люди не могут быть предметом для шуток. Даже если ты нарцисс, как ранее сообщал о себе сам Илон Маск. Некоторые вспомнили популярную в США версию происхождение коронавируса.

    Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб | Изображение 5
    Источник фото: Twitter

    Якобы, это упущенное из китайских военных лабораторий биологическое оружие. Но долго сплетничать им не дали другие комментаторы, которые предложили Маску немедленно спасти мир.

    Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб | Изображение 6
    Источник фото: Twitter

    Другие прошлись по теме женской красоты, которая может и не пережить карантина. Особенно, если на 15-й день самоизоляции женщина перестанет краситься.

    Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб | Изображение 7
    Источник фото: Twitter