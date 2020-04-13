Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб
Ранее в Сети ходил афоризм, что самое главное — купить пушку. Ее обладатель получит и еду, и туалетную бумагу. Маск его перефразировал и получил огромный фидбэк.
Заскучавшие на карантине пользователи с удовольствием подхватили и развили эту тему. Они начали постить свои представления о том, как выглядел в их глазах «конец света» до того, как COVID-19 поставил весь мир на паузу.
Некоторые поделились реальными фотографиями, сделанными в местных универмагах, и собственными коллажами, сделанными на тему острой нехватки туалетной бумаги.
Пользователи с легкой опаской признали, что мир совершенно точно не будет прежним после окончания пандемии. Вот, только каким он будет? Этого не знает никто.
«Времена всегда меняются, плохие — преподносят нам урок. Надо быть позитивными», — написал akbcrypto #JTS.
О, да, согласились комментаторы. Еще как меняются. То, что еще вчера было зазорным, сегодня стало показателем твоей социальной ответственности.
Нашлись и те, кто его осудил. Она написали, что умирающие люди не могут быть предметом для шуток. Даже если ты нарцисс, как ранее сообщал о себе сам Илон Маск. Некоторые вспомнили популярную в США версию происхождение коронавируса.
Якобы, это упущенное из китайских военных лабораторий биологическое оружие. Но долго сплетничать им не дали другие комментаторы, которые предложили Маску немедленно спасти мир.
Другие прошлись по теме женской красоты, которая может и не пережить карантина. Особенно, если на 15-й день самоизоляции женщина перестанет краситься.