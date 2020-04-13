Когда туалетная бумага важнее. Илон Маск спровоцировал флэшмоб

Миллиардер, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал мем на тему «чего ожидали, и что получилось» в постапокалиптическом мире эпохи коронавируса. Туалетная бумага оказалась важнее пистолета.

Ранее в Сети ходил афоризм, что самое главное — купить пушку. Ее обладатель получит и еду, и туалетную бумагу. Маск его перефразировал и получил огромный фидбэк.

Заскучавшие на карантине пользователи с удовольствием подхватили и развили эту тему. Они начали постить свои представления о том, как выглядел в их глазах «конец света» до того, как COVID-19 поставил весь мир на паузу.

Источник фото: Twitter

Некоторые поделились реальными фотографиями, сделанными в местных универмагах, и собственными коллажами, сделанными на тему острой нехватки туалетной бумаги.

Источник фото: Twitter

Пользователи с легкой опаской признали, что мир совершенно точно не будет прежним после окончания пандемии. Вот, только каким он будет? Этого не знает никто.

«Времена всегда меняются, плохие — преподносят нам урок. Надо быть позитивными», — написал akbcrypto #JTS.

Источник фото: телеканал «360»

О, да, согласились комментаторы. Еще как меняются. То, что еще вчера было зазорным, сегодня стало показателем твоей социальной ответственности.

Источник фото: Twitter

Нашлись и те, кто его осудил. Она написали, что умирающие люди не могут быть предметом для шуток. Даже если ты нарцисс, как ранее сообщал о себе сам Илон Маск. Некоторые вспомнили популярную в США версию происхождение коронавируса.

Источник фото: Twitter

Якобы, это упущенное из китайских военных лабораторий биологическое оружие. Но долго сплетничать им не дали другие комментаторы, которые предложили Маску немедленно спасти мир.

Источник фото: Twitter

Другие прошлись по теме женской красоты, которая может и не пережить карантина. Особенно, если на 15-й день самоизоляции женщина перестанет краситься.