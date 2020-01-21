    21 января 2020, 12:13

    Когда построят газопровод ТАПИ? Ответил министр экономики Афганистана

    Артур Блянихов

    Министр экономики Афганистана Мустафа Мастур обсудил с порталом News.ru возможные сроки окончания строительства газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).

    По данным издания, проект ТАПИ обсуждался еще с начала 90-х годов, но его реализация по тем или иным причинам постоянно откладывалась.

    По словам министра, все страны и финансовые организации, которые заняты строительством газопровода, делают отличную работу. Однако большое количество участников усложняет ее. Мастур выразил уверенность, что в ближайшее время ТАПИ будет завершен и принесет всему региону благополучие и процветание.

    «Мы не можем сказать более точные сроки завершения такого большого проекта, но Афганистан проводит все необходимые технические и научные исследования и обеспечивает безопасность газопровода», — подытожил министр.