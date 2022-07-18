Республики Донбасса не просили Нигерию признать их независимость. Если поступит такой запрос, власти рассмотрят его. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол африканской страны в России Абдуллахи Шеху.

«Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом. Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», — сказал он.

Суверенитет Донецкой и Луганской народных республик признали КНДР, Сирия, Абхазия, Россия и Южная Осетия. Владимир Путин объяснил такое решение риском геноцида жителей Донбасса. Он подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля.