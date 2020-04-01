Когда нефтяной рынок перестанет лихорадить? Названы сценарии развития ситуации

Сделка ОПЕК+ 1 апреля прекращает свое существование. В будущем ее могут расширить с участием американцев. Это в лучшем случае, а так противостояние и дальнейшее давление на Саудовскую Аравию и Россию может продолжиться.

«Из ситуации есть два выхода: сотрудничество, то есть расширение сделки ОПЕК+ на американцев, либо конфронтация через оказание давления на саудитов и РФ разными путями, включая угрозу санкций», — рассказал «Известиям» персональный брокер «БКС Брокер» Виктор Щеглов.

Собеседник добавил, что после прекращения действия сделки ОПЕК+ главный вопрос будущего — это спрос на нефть. В мире сейчас переизбыток черного золота, которое обесценилось из-за наращивания производства, отсутствия контроля за этим и вирусной пандемии. 31 марта после резкого падения цена на нефть марки Brent начала расти, однако это временное явление, нефтяной рынок продолжает лихорадить.

Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать рынок нефти и остановить кризис, однако в начале марта страны-участницы не смогли договориться о сокращении добычи нефти.