Мир 13 марта 2024, 18:46 «Когда мы туда доползем». Офицер ВСУ — о планах Украины выйти на границы 91-го года Майор ВСУ Лапин: Украина будет десятилетиями ползти до границ 1991 года РИА «Новости»

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Армия Украины десятилетиями будет пытаться восстановить границы, которые страна имела в 1991 году. Об этом майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Эксперта попросили прокомментировать желание украинских властей выйти на границы 1991 года. Лапин раскритиковал эти планы, отметив, что в рядах Вооруженных сил Украины нет достаточного количества военнослужащих, готовых биться за достижение подобной цели.

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«Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников и тех, кто имеет деньги», — отметил он.

По мнению майора, если текущая ситуация сохранится, то сражаться будут даже внуки нынешнего поколения украинских солдат.

Ранее киевский экономист Алексей Кущ заявил, что в сложившейся ситуации на фронте нельзя рассматривать возвращение Украины к границам 1991 года.