Мир 20 июля 2023, 07:30 «Когда мы остановим это безумие?». Французский политик — о заказе Зеленского на 300 танков Французский политик Филиппо назвал безумием просьбу Зеленского о танках и истребителях РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных союзников 300 танков и 80 истребителей. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это безумием и потребовал остановить его, сообщил RT.

«Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. <…> Когда мы остановим это безумие?», — написал он в Twitter.

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Французский политик заявил, что сумасшествия становится все больше. Он предположил, что после такого количества бронетехники и авиации украинский президент сможет попросить ядерную бомбу.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что кризис в стране начался с того, что к власти пришел неподготовленный к роли президента Владимир Зеленский. По его мнению, политик наделал много системных ошибок и спровоцировал вооруженный конфликт с Россией.