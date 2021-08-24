Кофейню с символикой СС открыли в одном из городов Украины

В украинском городе Черновцы открыли новую кофейню с символикой СС. Такую информацию опубликовал Telegram-канал «Украина в шоке».

Авторы поста сообщили, что заведение расположилось в здании бывшей синагоги. Администраторы решили использовать для вывески необычный шрифт. В итоге логотип очень напомнил символику, которую использовали в Третьем рейхе.

Нацистов на Украине вспоминали не так давно. 28 апреля в Киеве провели марш, который был посвящен годовщине создания дивизии СС «Галичина» во времена Второй мировой войны. После этого следователи возбудили уголовное дело, а президент Украины Владимир Зеленский резко осудил проведение марша.

Подросток, одетый в балаклаву, крикнул ветерану в медалях нацистское приветствие в Киеве. В отношении 16-летнего юноши составили административный протокол за мелкое хулиганство.