Кофеин оказался помощником при неправильном питании

Ученые из США выяснили, что кофеин может компенсировать вред, который организму наносит неправильное питание. Дело в том, что способен снизить уровень триглицеридов и замедлить отложение липидов.

Исследование американских ученых из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне опубликовал MedicalXpress. Все необходимые испытания они проводили на крысах. Оказалось, что не особи, которые в течение четырех недель получали кофеин из чая мате, набрали на 16% меньше веса и на 22% жира, чем те грызуны, которых поили чаем мате без кофеина. Тех же результатов удалось добиться, используя синтетический кофеин, а также кофеин из кофе.

Во время эксперимента, рацион крыс был скомбинирован из 40% жиров, 45% углеводов и 15% белков. Ученые отметили, что количество употребляемого ими кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.

Парагвайский чай мате отличается высоким содержанием кофеина. Его готовят из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского.